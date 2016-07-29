Выставка средств безопасности Securika St. Petersburg 8-10 ноября 2016

Приглашаем вас посетить 25-ю Международную выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg (ранее Sfitex).

Securika St. Petersburg – крупнейшая международная выставка на Северо-Западе России в области обеспечения безопасности; обладатель звания «Лучшая региональная выставка России» по тематике «Безопасность, пожарная безопасность, охрана труда» во всех номинациях по итогам Общероссийского рейтинга выставок.

Участники выставки представят:

системы охранного телевидения и наблюдения

технические средства обеспечения безопасности

системы и средства обеспечения пожарной безопасности

оборудование и системы для охраны периметра

системы связи

технические средства и программное обеспечение для защиты информации

Посетив выставку Securika St. Petersburg, Вы сможете:

сравнить продукцию разных поставщиков, в числе которых: АРМО-Системы, Анна, БИК-Информ, НВП Болид, завод металлоизделий Возрождение, Гарант, ИСТА, ЭРВИСТ, НПФ Модус-Н, НПФ Полисервис, Ритм, Риэлта, Системы Контроля Доступа, Тахион, Теко-Торговый дом, НПФ ЭВС, Гефест, Огнеборец, ГК Пожтехника, НПО Спектрон, НПО ЭТЕРНИС, Альт СБ, Beward, Луис + Северо-Запад, СПКБ Техно, ЭПОТОС, Инженерный центр пожарной робототехники ЭФЭР, НПГ Гранит-Саламандра, Каркам, Пожарная Автоматика, НПП Спецкабель, Hi-Tech Северо-Запад, ИВС-Сигналспецавтоматика, НПК Эталон, Эридан, Спецприбор, ПЛК Системы, Гофра Флекс, Пожспецкабель, ГК КИТЫ, Софт Менеджмент, Sentryway (Франция), АЛПА Технолоджи, НПО Пожарная автоматика сервис и многие другие;

АРМО-Системы, Анна, БИК-Информ, НВП Болид, завод металлоизделий Возрождение, Гарант, ИСТА, ЭРВИСТ, НПФ Модус-Н, НПФ Полисервис, Ритм, Риэлта, Системы Контроля Доступа, Тахион, Теко-Торговый дом, НПФ ЭВС, Гефест, Огнеборец, ГК Пожтехника, НПО Спектрон, НПО ЭТЕРНИС, Альт СБ, Beward, Луис + Северо-Запад, СПКБ Техно, ЭПОТОС, Инженерный центр пожарной робототехники ЭФЭР, НПГ Гранит-Саламандра, Каркам, Пожарная Автоматика, НПП Спецкабель, Hi-Tech Северо-Запад, ИВС-Сигналспецавтоматика, НПК Эталон, Эридан, Спецприбор, ПЛК Системы, Гофра Флекс, Пожспецкабель, ГК КИТЫ, Софт Менеджмент, Sentryway (Франция), АЛПА Технолоджи, НПО Пожарная автоматика сервис и многие другие; выбрать новых поставщиков и заключить выгодные контракты.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте выставки securika-spb.ru

ПРИМЭКСПО, в составе Группы компаний ITE

+7 (812) 380 60 09/00

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securika-spb.ru