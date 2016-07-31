С 8 по 10 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 25-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

Выставка Securika St. Petersburg – крупнейшая международная выставка на Северо-Западе России в области обеспечения безопасности. Обладатель звания «Лучшая региональная выставка России» по тематике «Безопасность, пожарная безопасность, охрана труда» во всех номинациях по итогам Общероссийского рейтинга выставок.

Участники выставки – это отечественные и зарубежные компании-разработчики, производители и реселлеры технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, заинтересованные в активном продвижении своей продукции и успешном выводе новинок, отвечающих современным требованиям безопасности, на рынок Северо-Запада России.

Выставка Securika St.Petersburg — это эффективный инструмент для привлечения новых клиентов и увеличения объема продаж на Северо-Западе России. Участники получат возможность прямого контакта с бизнес-посетителями, заинтересованными в закупке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.

В числе постоянных участников выставки — компании: АРМО-Системы, Анна, БИК-Информ, НВП Болид, завод металлоизделий Возрождение, Гарант, ИСТА, НПФ Модус-Н, НПФ Полисервис, Ритм, Риэлта, Системы Контроля Доступа, Тахион, Теко-Торговый дом, НПФ ЭВС, Гефест, фирма Огнеборец, Группа компаний Пожтехника, НПО Спектрон, ЭТЕРНИС, Альт СБ, Beward, Луис + Северо-Запад, СПКБ Техно, ЭПОТОС, Инженерный центр пожарной робототехники ЭФЭР, НПГ Гранит-Саламандра, Каркам, Пожарная Автоматика, НПП Спецкабель и многие другие.

На выставке Securika St. Petersburg будут представлены технические средства обеспечения безопасности, системы охранного телевидения и наблюдения, системы и средства обеспечения пожарной безопасности, системы связи и оповещения, технические средства и программное обеспечение для защиты информации, системы контроля и управления доступом, идентификация, средства защиты периметра.

Ежегодно выставку Securika St. Petersburg посещают специалисты, заинтересованные в поиске новых поставщиков и решении практических задач в области обеспечения безопасности и противопожарной защиты. В 2015 году с экспозицией выставки ознакомились 4 575 посетителей из 20 стран. Посетители из России представляли 56 регионов, в том числе, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Москву и Московскую область, Новгородскую, Псковскую, Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую, Свердловскую области, Пермский край и другие.

Аудитория посетителей Securika St. Petersburg уникальна — 73% из них не посещают выставки схожей тематики. По результатам выставки 2015 года многие участники высоко оценили профессионализм и качественный состав посетителей:

«Санкт-Петербург и Ленинградская область – это богатый регион, который приносит хороший доход; здесь много технических специалистов. На SecurikaSt. Petersburg было много посетителей, особенно во второй день, что не может не радовать. Мы довольны выставкой».

Николай Самойлов, НПФ «Полисервис» «Мы провели деловые переговоры с партнерами, новыми клиентами, заключили новые контракты. Ждем с нетерпением выставку SecurikaSt. Petersburg 2016».

Юрий Радошнов, ЗАО «ИСТА-Техника»

В рамках деловой программы выставки 2016 года пройдут:

Конференция «Комплексные решения по обеспечению пожарной безопасности»

Конференция «Технологии безопасности в розничной торговле»

Научно-практическая конференция «Информационная безопасность. Невский диалог»

Профессиональный конкурс «Эталон безопасности»

Конкурс профессионального мастерства монтажников систем безопасности

Семинары и технические презентации компаний-участников выставки

Международная выставка Securika St. Petersburg – часть отраслевого портфеля выставок Группы компаний ITE в России, объединяющего под брендом Securika выставки оборудования и средств обеспечения безопасности и противопожарной защиты, организуемые ITE в крупнейших городах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге.

Ждем вас на выставке Securika St. Petersburg 8-10 ноября 2016, в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».