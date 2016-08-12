Разработки научно-производственных рот Вооруженных Сил России впервые будут представлены на форуме «Армия-2016»

Инновационные разработки 12 научных и двух научно-производственных рот российской армии будут представлены на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2016», который пройдет в парке «Патриот» с 6 по 11 сентября.

Экспертному сообществу и посетителям форума будет представлено более 40 результатов исследований и практических разработок в области гидрографии, применения Воздушно-космических сил (ВКС), модернизации сухопутной боевой техники, военной медицины, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и биологической безопасности, которые подготовлены военнослужащими научно-исследовательских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

В форуме впервые будут участвовать научно-производственные роты Черноморского флота и войск радиоэлектронной борьбы, а также научные роты Военной академии материально-технического обеспечения, Военной академии радиационной химической и биологической разведки и 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

На выставочном стенде каждой научной роты будет проводиться конкурсный отбор всех желающих пройти военную службу в научно-исследовательских подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

Международный военно-технический форум «Армия-2016», который пройдет на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября, является главным выставочным событием России в области вооружения и военной техники и всестороннего обеспечения российской армии и других силовых структур. Экспозиция Форума разместится в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв.м.