В Ростовской области в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» пройдет показ боевых возможностей современного вооружения ЮВО

В Южном военном округе (ЮВО) с 6 по 11 сентября на полигоне Кадамовский в Ростовской области в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2016» состоится показ боевых возможностей современного вооружения и военной техники (ВВТ), стоящих на вооружении войск ЮВО.

В мероприятиях форума в Ростовской области примут участие представители командования ЮВО, главы субъектов РФ, руководители силовых структур, а также представители общественности и ветеранских организаций.

В ходе проведения мероприятий форума будет организован статический и динамический показ ВВТ военного округа.

На статической выставке будет представлено более 20 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор» М1, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки Т-72 Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь».

В рамках динамического показа предусмотрены розыгрыши тактических эпизодов с уничтожением диверсионно-разведывательных групп, колонн военной техники, авиации и бронированной техники условного противника.

В тактических действиях будет задействовано свыше 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе самолеты Су-25, вертолеты Ка-52, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танки Т-90, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, беспилотные летательные аппараты «Тахион». В демонстрации боевых возможностей также будет задействовано более 20 единиц стрелкового оружия и гранатометов.

Навыки боевой и специальной подготовки продемонстрируют бойцы групп специального назначения ЮВО и других силовых структур.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению российской армии, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти, повышение престижа военной службы и патриотическое воспитание молодежи.