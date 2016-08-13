Воздушно-космические силы представят более 50 научных новинок на форуме «Армия-2016»

Во время проведения международного военно-технического форума «Армия-2016» будет представлено более 50-ти технических новинок, разработанных в интересах Воздушно-космических сил. Не менее 10-ти из общего количества перспективных научных разработок представят операторы научных рот ВКС.

Количество экспонатов статической экспозиции ВКС в этом году увеличилось вдвое. Для свободного доступа на территории парка «Патриот» будут выставлены ЗРПК «Панцирь-С», радиолокационные станции, МиГ-29 СМТ, МиГ-31 БМ, семейство самолетов Су, Як-130, Ту-160, Ту-95, Ту-214 ОН, Ту-22М3, военно-транспортный самолет Ил-76, самолеты А-50, Ан-26, Ан-12, Ан-140, Ан-148, вертолеты Ми-24, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, Ка-226 и АНСАТ-У.

Ведущими научно-исследовательскими организациями военно-научного комплекса ВКС ведется подготовка 7 круглых столов, участие в которых подтвердили более 40 организаций отечественного военно-промышленного комплекса.

В частности, представители экспертно-научного сообщества обсудят перспективы создания малых космических аппаратов в интересах ВКС, разработку авиационных систем радиосвязи и радионавигации, а также вопросы навигационного обеспечения боевых пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты Воздушно-космических сил будут участвовать в большинстве мероприятий, предусмотренных программой форума, на протяжении всех дней его работы.