Повышение безопасности критически важных оборонных объектов Минобороны России обсудят на форуме «АРМИЯ-2016»

Круглый стол, посвященный вопросам повышения безопасности на критически важных оборонных объектах, пройдет в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» в подмосковном парке «Патриот».

Специалисты научно-исследовательских организаций Минобороны России и их гражданские коллеги оценят эффективность действующих комплексов обеспечения охраны и безопасности на основе сетевого компьютерного управления, включающие в себя системы охраны, оптико-электронного наблюдения, контроля и управления доступом, предупреждения и воздействия, радиационного контроля, жизнеобеспечения и др.

Кроме того, представители экспертного сообщества обсудят перспективы внедрения передовых технологий обработки информации в системах управления безопасностью критически важных объектов, основанных на применении элементов искусственного интеллекта, нейронных сетей и систем поддержки и принятия решений.

По итогам круглого стола предполагается определить основные направления совершенствования систем комплексной безопасности объектов инфраструктуры сил ядерного сдерживания.

Международный военно-технический форум «Армия-2016», который пройдет на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября 2016 г., является главным выставочным событием России в области вооружения и военной техники и всестороннего обеспечения российской армии и других силовых структур.

Экспозиция Форума разместится в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв.м.