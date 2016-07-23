ГКВВ МВД России приглашает на «Интерполитех»

В рамках Юбилейной XX Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016» 22 октября на полигоне Федерального казенного предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия» (Московская область, г.Красноармейск) будет организован демонстрационный показ эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и техники промышленных предприятий как в динамике, так и на статической выставке.

С приглашением принять участие в демонстрационной программе выставки «Интерполитех-2016» к руководителям предприятий обратился Главнокомандующий внутренними войсками МВД России – начальник Управления боевой подготовки ГКВВ МВД России генерал-лейтенант Юрий Бабкин.

В своем письме он отметил, что участие в выставке будет способствовать процессам инновационного технического оснащения МВД России, чья деятельность непосредственно связана с охраной общественного порядка и обеспечением безопасности граждан, и, в первую очередь, с борьбой с международным экстремизмом и терроризмом, организованной преступностью, охраной важных государственных объектов и специальных грузов.

Юрий Бабкин подчеркнул, что Демонстрационный показ будет широко освещен центральными и региональными СМИ, в том числе телевидением и радио. В качестве почётных гостей будут приглашены ветераны правоохранительных органов.

На мероприятие приглашены руководители Министерства внутренних дел и правоохранительных органов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, крупнейших предприятий ОПК, военные и полицейские атташе, делегации зарубежных стран. Так же право посещения показа предоставлено жителям Москвы и Подмосковья.

На полигоне будет возможность увидеть не только новые образцы спецтехники и вооружения, но и их эксплуатационные возможности, наблюдать результаты их использования на практике. Возможности техники продемонстрируют со стационарных позиций как бойцы спецподразделений МВД России, так и специалисты профильных промышленных предприятий.

Среди предприятий будет такое известное, как ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» (торговая марка ORSIS), которое представит в действии охотничьи карабины Orsis. Это единственный в Москве завод по производству высокоточного оружия.

Компания «БайтЭрг» — крупнейший российский разработчик и производитель оборудования для систем видеонаблюдения продемонстрирует не имеющие в мире аналогов (по соотношению размер/вес/время работы) персональные видеорегистраторы ДОЗОР.

«МаринСпецСервисГрупп» — поставщик высокотехнологического оборудования для подводных и надводных спецопераций покажет различные комплекты: имитаторы стрельбы на базе ММГ «Пистолет Ярыгина», «Снайперскую винтовку Драгунова», «Ручной пулемет Калашникова»; водолазное снаряжение – компьютеры-навигаторы, буксировщики.

Производитель электрошокового оружия «ОБЕРОН-АЛЬФА» представит образцы устройств для самообороны. ООО ТПКП «АРГУС-НВ» предложит посмотреть и оценить свои инновационные продукты – тепловизионные прицелы «ИТ-615» и «ИТ-310», способные работать в любых погодных условиях.

В показе примут участие специальные подразделения силовых структур, которые продемонстрируют технику, находящуюся на вооружении МВД России, спецсредства, спецтранспорт, боевое оружие. Будет показ боевых стрельб и полетов авиации, элементов штурмового десантирования с вертолётов и многое другое.

Международная выставка «Интерполитех-2016» пройдет в период с 18 по 21 октября на ВДНХ (павильон № 75). Подробности на сайте www.interpolitex.ru.

По вопросам участия в демонстрационной программе обращаться к руководителю проекта Зайцу Юрию Михайловичу, тел.: +7 (495) 937-40-81, доб.231, е-mail: cctv@b95.ru, zayatsum@gmail.com.