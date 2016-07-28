Форум Сообщество в Вологодской области

Плодотворным завершением июля месяца, стал форум «Сообщество», проводимый в Череповце 28 и 29 числа. Этот форум одна из уникальных возможностей завести новые знакомства для дальнейшего продуктивного развития своего дела. Основным спикером форума «Сообщество» в СЗФО является Член Общественной палаты РФ Елена Тополева.

На вступительной части была представлена презентация фонда «Преспектива». На ней новый грантооператор рассказал о трендах Общественной палаты, которые направлены на развитие и благополучие общества РФ. Форум «Сообщество» проходит во всех регионах России.

Для создания атмосферы взаимопонимания и легкого общения, организаторы форума провели во время открытия своеобразный тимбилдинг прямо в зале. По словам, грантооператора к концу форума «Сообщество» представители НКО найдут новых партнеров и получат много новой информации на мастер-классах.

(Анастасия Иванова, Игорь Офицеров, Виталий Николаев)