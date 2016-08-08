На сайте Минобороны России открыта аккредитация российских и зарубежных журналистов для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2016»

Информация о проведении аккредитации располагается в тематическом разделе «Армия-2016».
Чтобы получить право освещать мероприятия Форума, необходимо пройти стандартную процедуру заполнения анкеты, после чего направить информацию в центр обработки данных.
Международный военно-технический форум «Армия-2016», который пройдет на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября 2016 г., является главным выставочным событием России в области вооружения и военной техники и всестороннего обеспечения российской армии и других силовых структур.
Экспозиция Форума разместится в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв.м.
Уважаемые коллеги!
С 6 по 11 сентября 2016 года в подмосковной Кубинке на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» Московской области пройдет международный военно-технический форум «АРМИЯ-2016».
Аккредитация СМИ проводится до 15.00 26.08.2016
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ о прохождении аккредитации на международный военно-технический форум «АРМИЯ-2016» придет Вам на указанную в таблице почту не ранее чем за неделю до начала мероприятия.
Примечание: в графе «Страна» указывается страна, которой принадлежит средство массовой информации.
Контактные телефоны:
8-903-149-77-42 – Земзерева Наталья
8-926-123-88-38 – Абросимов Сергей