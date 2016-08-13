Более 500 единиц техники будет задействовано на форуме «Армия-2016»

Более 500 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВС РФ, будет задействовано в программе динамического показа и в статической экспозиции международного военно-технического форума «Армия-2016», который пройдет с 6 по 11 сентября в военно-патриотическом парке «Патриот».

Учитывая стабильно высокий интерес посетителей форума к зрелищным выступлениям техники на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка», организаторы существенно разнообразили программы ежедневного динамического показа и увеличили демонстрационную площадь сухопутного полигона.

Всего для участников и гостей Форума будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности более сотни образцов боевых машин, летательных аппаратов и различной спецтехники Минобороны России общим количеством свыше 230 единиц.

Еще более 270 единиц техники будет представлено на статических экспозициях, развернутых на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка».

Кроме того, во время проведения форума будут работать выставки военной ретротехники и мотоциклов времен Великой Отечественной войны.

Техника, представленная на статической экспозиции, будет доступна для свободного доступа. Каждый демонстрационный образец будет оснащен информационным стендом, раскрывающим тактико-технические характеристики машины и ее применение. У большинства машин будут постоянно дежурить штатные экипажи, которые расскажут посетителям об особенностях эксплуатации техники.