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НОВОСТИ
  • С Днем сухопутных войск!
  • Поздравляем с Днем знаний!
  • Более 500 единиц техники будет задействовано на форуме «Армия-2016»
  • В Ростовской области в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» пройдет показ боевых возможностей современного вооружения ЮВО
  • Воздушно-космические силы представят более 50 научных новинок на форуме «Армия-2016»
  • Разработки научно-производственных рот Вооруженных Сил России впервые будут представлены на форуме «Армия-2016»
  • Повышение безопасности критически важных оборонных объектов Минобороны России обсудят на форуме «АРМИЯ-2016»
  • На сайте Минобороны России открыта аккредитация российских и зарубежных журналистов для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2016»
  • 25-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
  • Выставка средств безопасности Securika St. Petersburg 8-10 ноября 2016

Министерство обороны РФ

С Днем сухопутных войск!

С Днем сухопутных войск!

01 октября 2016
Более 500 единиц техники будет задействовано на форуме «Армия-2016»

Более 500 единиц техники будет задействовано на форуме «Армия-2016»

13 августа 2016
В Ростовской области в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» пройдет показ боевых возможностей современного вооружения ЮВО

В Ростовской области в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» пройдет показ боевых возможностей современного вооружения ЮВО

13 августа 2016
Воздушно-космические силы представят более 50 научных новинок на форуме «Армия-2016»

Воздушно-космические силы представят более 50 научных новинок на форуме «Армия-2016»

13 августа 2016
Разработки научно-производственных рот Вооруженных Сил России впервые будут представлены на форуме «Армия-2016»

Разработки научно-производственных рот Вооруженных Сил России впервые будут представлены на форуме «Армия-2016»

12 августа 2016
Повышение безопасности критически важных оборонных объектов Минобороны России обсудят на форуме «АРМИЯ-2016»

Повышение безопасности критически важных оборонных объектов Минобороны России обсудят на форуме «АРМИЯ-2016»

09 августа 2016

Последние записи

С Днем сухопутных войск!

01 октября 2016 In: Министерство обороны РФ, Новости, Общество Нет комментариев
С Днем сухопутных войск!

Ежегодно 1 октября в нашей стране отмечается день сухопутных войск. Как вид Вооруженных сил Российской Федерации сухопутные войска предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше. На всех этапах существования государства они играли важнейшую, а нередко... Читать далее

Офицеры России

Проект «Офицеры-детям» стал лауреатом регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» в Вологодской области

01 июля 2015 In: Новости, Общество, Офицеры России Нет комментариев
Проект «Офицеры-детям» стал лауреатом регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» в Вологодской области

2015 года в Вологде в областном театре юного зрителя прошла торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива». Поздравить победителей и участников конкурса в Вологду приехал журна... Читать далее

Общество

Экология

Общество

Новости

Последние записи

В Ростовской области в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» пройдет показ боевых возможностей современного вооружения ЮВО

В Ростовской области в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» пройдет показ боевых возможностей современного вооружения ЮВО

13 августа 2016 Нет комментариев

В Южном военном округе (ЮВО) с 6 по 11 сентября на полигоне Кадамовский в Ростовской области в рамках проведения Международного военно-технического фо... Читать далее

Новости в картинках

С Днем сухопутных войск!
  • Поздравляем с Днем знаний!
  • Более 500 единиц техники будет задействовано на форуме «Армия-2016»
  • В Ростовской области в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» пройдет показ боевых возможностей современного вооружения ЮВО
  • Воздушно-космические силы представят более 50 научных новинок на форуме «Армия-2016»
  • Разработки научно-производственных рот Вооруженных Сил России впервые будут представлены на форуме «Армия-2016»
  • Повышение безопасности критически важных оборонных объектов Минобороны России обсудят на форуме «АРМИЯ-2016»
  • На сайте Минобороны России открыта аккредитация российских и зарубежных журналистов для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2016»
  • 25-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
  • Выставка средств безопасности Securika St. Petersburg 8-10 ноября 2016

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