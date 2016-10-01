Министерство обороны РФ

01 октября 2016
Ежегодно 1 октября в нашей стране отмечается день сухопутных войск. Как вид Вооруженных сил Российской Федерации сухопутные войска предназначены для в... Читать далее
01 сентября 2016
Вот и подошло к концу еще одно лето, и для многих из вас настало время учебы. Кто-то с новыми силами продолжит учиться в школе или институте. Кто-то п... Читать далее
13 августа 2016
Более 500 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВС РФ, будет задействовано в программе динамического показа и в статической эксп... Читать далее
13 августа 2016
В Южном военном округе (ЮВО) с 6 по 11 сентября на полигоне Кадамовский в Ростовской области в рамках проведения Международного военно-технического фо... Читать далее